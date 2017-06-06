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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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66 нарушений в коммунальной сфере выявили за 5 дней сотрудники госжилинспекции в Рязанской области

13:34 / Актуально
В регионе продолжаются проверки капитального ремонта домов, деятельности управляющих компаний и ТСЖ, а также внутридомового газового оборудования

Проверки проводятся в рамках исполнения поручений главы региона Николая Любимова.

С 22 по 26 мая инспекцией проведено 32 проверки в отношении управляющих компаний и ТСЖ Рязанской области. Выявлено 66 нарушений в сфере содержания жилья и предоставления коммунальных услуг, выданы соответствующие предписания для их устранения.

Проводятся совместные проверки с представителями администраций муниципальных образований, специалистами газовых служб, ГУ МЧС России по области на предмет наличия и выполнения договоров со специализированными организациями на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, дымоходов и вентканалов. Проведены проверки 94 домов в Рязани, Михайлове, р.п. Ухолово, Касимовском районе, Скопинском районе, д. Насурово и с. Долгинино Рязанского района. Выявлено 15 утечек газа на внутридомовых газопроводах, которые в ходе проверки были устранены. В трех многоквартирных домах Рязанского района оформлены заявления на заключение договоров с газовой службой.

Кроме того, инспекцией проводятся комиссионные проверки организации и проведения комплексного капитального ремонта многоквартирных домов в регионе. Проверено 40 многоквартирных домов. В десяти из них выявлено 19 нарушений, касающихся качества ремонта кровель и фасадов. Фонду капитального ремонта многоквартирных домов области выданы соответствующие предписания для устранения недочетов.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 мая 2017 года
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