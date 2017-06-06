Проект «Яркий город» стартовал в Рязани

На торцевой стене здания детского учреждения появится баннер с рисунком, выполненным одним из рязанских художников. Тематику и посыл будущего рисунка, а также другие детали проекта «Яркий город», инициированного жителями, обсудили на «круглом столе» в центре «Стрекоза» активисты Железнодорожного района.

К участникам «круглого стола» обратился секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Самарский. Он отметил, что проект «Яркий город» нацелен на появление рисунков и баннеров на многих зданиях. «Надеюсь, что эта инициатива распространится на всю Рязань, и город станет еще красивее. Мои коллеги и предприниматели поддержат проект, ведь так радостно быть причастным к хорошему делу», - отметил Сергей Григорьевич.

Префект Железнодорожного района Олег Морозов выразил надежду, что «эта добрая инициатива будет подхвачена другими коллективами и общественностью всех районов, и, таким образом, в Рязани появятся новые яркие уголки». По мнению директора центра «Стрекоза» Елены Чудаковой, реализация идей этого проекта «может стать неповторимым украшением зданий и добавить городу привлекательности». По ее словам, это должно способствовать развитию туристического потенциала Рязани – задаче, которую поставил перед городом глава региона Николай Любимов на прошедшем недавно в областном центре заседании федерального координационного совета по туризму.

Собравшиеся обсудили проекты рисунков под общими темами: «Жизнь», «Спорт», «Литераторы Рязани», «Исторические деятели родного края», «ВДВ» и другие. В итоге победили три проекта – «Победа в Великой Отечественной войне», «ВДВ» и «Жизнь». В течение следующей недели жюри выберет лучшее решение, а затем начнется поиск художников для воплощения народной идеи. Обеспечение работ по реализации проекта взял на себя секретарь местного отделения партии «Единая Россия», депутат Рязанской городской Думы Сергей Самарский. Баннер с готовым изображением вывесят на стене центра детского творчества «Стрекоза». А в дальнейшем «украситься» смогут и другие здания города, когда жители районов выберут, какие сюжеты им важнее и приятнее видеть на родной земле каждый день.