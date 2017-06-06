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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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День российского предпринимательства отметили в Рязани

14:33 / Общество
Автор фото: Дмитрий Осинин | День российского предпринимательства отметили в Рязани
Фото: Дмитрий Осинин.

Рекламные и страховые компании, пекарни, народные промыслы, фабрики специй, чая и кофе, ателье, батутный клуб и студия испанского языка... Сегодня в областном театре кукол профессиональный праздник отметили предприниматели региона.

На большой выставке в фойе театра они представили свою продукцию и рассказали о бизнесе. Особое внимание посетителей привлек стенд конструкторского бюро «Аврора». Рязанские инженеры представили новый проект «Юниор». Это робомобиль, предназначенный для тестирования программ беспилотного транспорта. «Аврора» заключила уже 9 контрактов на продажу нового оборудования. Робомобили уже приобрели технический вуз Иркутска, спонсоры крупного соревнования по робототехнике.

С бизнесменами и их работой познакомился глава региона Николай Любимов.

– Выставка была очень интересной особенно для меня. Я впервые узнал о многих предприятиях региона и был поражен их многообразием. Надо, чтобы о них узнала вся страна. Это поможет бизнесменам наладить постоянные поставки, сбыт, найти партнеров, – говорит Николай Любимов. – Успех Рязанской области лежит именно в развитии малого и среднего бизнеса, поскольку сейчас уже треть регионального валового продукта мы получаем от деятельности малых и средних предприятий. Треть занятых в экономике людей – это люди, которые работают в малом и среднем бизнесе.

Завершился праздник концертом. Глава региона вручил предпринимателям почетные грамоты и благодарности губернатора Рязанской области.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 мая 2017 года
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