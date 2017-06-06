В Рязанской области девочки лидируют

С 22 по 28 мая появились на свет 112 девочек и 106 мальчиков. В числе новорожденных – три пары близнецов, появившиеся на свет в областном перинатальном центре.
Источник: сайт министерства здравоохранения Рязанской области
С 22 по 28 мая появились на свет 112 девочек и 106 мальчиков. В числе новорожденных – три пары близнецов, появившиеся на свет в областном перинатальном центре.
Источник: сайт министерства здравоохранения Рязанской области
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