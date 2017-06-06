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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязанской области девочки лидируют

15:15 / Общество
Всего за неделю родились 218 малышей, больше половины – представительницы «слабого» пола

С 22 по 28 мая появились на свет 112 девочек и 106 мальчиков. В числе новорожденных – три пары близнецов, появившиеся на свет в областном перинатальном центре.

Источник: сайт министерства здравоохранения Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 мая 2017 года
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