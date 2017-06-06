В Рязанской области девочки лидируют

Всего за неделю родились 218 малышей, больше половины – представительницы «слабого» пола

С 22 по 28 мая появились на свет 112 девочек и 106 мальчиков. В числе новорожденных – три пары близнецов, появившиеся на свет в областном перинатальном центре.

Источник: сайт министерства здравоохранения Рязанской области