Рязанские полицейские стали триумфаторами XI Кубка Президента России по самбо

В командных соревнованиях, прошедших в Москве, в Олимпийском комплексе «Лужники», приняли участие военнослужащие и полицейские – сильнейшие самбисты России, неоднократные чемпионы мира и Европы, мастера спорта международного класса и заслуженные мастера спорта. Соревновались за главный приз – Кубок Президента России – сборные по самбо шести силовых ведомств страны – «Динамо-24», МВД России, Росгвардии, ФСИН России, МЧС России и ВДВ Минобороны России. Команда МВД России впервые завоевала первое место в этих престижных соревнованиях.

За сборную МВД России блестяще выступили сотрудники УМВД России по Рязанской области – мастер спорта международного класса Андрей Волков и мастер спорта Гагик Закарян.

Это не первые высокие достижения сотрудников рязанской полиции. Капитан полиции Андрей Волков неоднократный призер Чемпионатов МВД, России и мира и недавно он стал призером международного турнира по дзюдо «Большой шлем». Младший сержант полиции Гагик Закарян завоевывал «золото» на Первенстве России по самбо в 2016 году, Первенстве мира по самбо в 2017 году и на Первенстве России по дзюдо в 2017 году.

При поддержке руководства УМВД России по Рязанской области рязанцы успешно сочетают регулярные тренировки и службу в полиции. Капитан полиции Андрей Волков – участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела МВД России «Касимовский», младший сержант полиции Гагик Закарян – постовой полицейский в отдельном батальоне патрульно-постовой службы полиции УМВД России по области.

Как говорит один из тренеров спортсменов, Заслуженный тренер России Александр Кудинов, Андрей Волков и Гагик Закарян занимаются борьбой с детства и за эти годы так воспитали свои волевые качества и собранность, что им любые задачи по плечу. Тем более, что уверенные борцовские навыки – хорошее подспорье в полицейской службе, если понадобится провести задержание нарушителя или преступника.