За неделю пожарные подразделения Рязанской области ликвидировали 13 пожаров

В них было уничтожено и повреждено 19 строений и 2 единицы техники

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, огнеборцы за неделю спасли из огня 1 человека и 12, в том числе 3 детей, эвакуировали.

25 мая в пожаре в жилом доме по улице Центральная села Александровка Ухоловского района молодой человек, личность которого устанавливается, получил ожоги и был доставлен в ЦРБ. На пожаре эвакуировали 8 человек, в том числе 3 детей.

27 мая в пожаре в жилом доме по улице Семена Середы города Рязани получил ожоги и отравился угарным газом мужчина 1960 года рождения. Его доставили в ОКБ. На пожаре эвакуировали 4 человек.

С начала года пожарные подразделения Рязанской области совершили 2427 выездов на тушение загораний сухой травы. Общая площадь палов составила 5329 га.