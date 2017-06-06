В Рязани состоялся очередной инклюзивный кинопоказ

На этот раз для всех желающих был организован инклюзивный кинопоказ с тифлокомментариями и субтитрами нового российского триллера-драмы Николая Лебедева «Экипаж».

Организаторами специального киносеанса выступили компания «МегаФон» и АНО «ПроДетство». Кинопоказ состоялся при поддержке Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, Благотворительного фонда «Живые сердца» и сети кинотеатров «Люксор».

В последний день учебного года кино пришли посмотреть школьники – воспитанники Рязанской школы-интерната № 26 для слепых и слабовидящих детей. Зрителями стали и члены Рязанского отделения Всероссийского общества глухих.

Участие в картине самых популярных актеров театра и кино, великолепные спецэффекты, прекрасная музыка композитора Артема Васильева и замечательная режиссерская работа Николая Лебедева обеспечили этому фильму успешный прокат по всей России. Сделать его адаптированным для незрячих и глухих попросили сами люди с инвалидностью.

Фильм «Экипаж» рассказывает о судьбе талантливого молодого лётчика Алексея Гущина — человека со сложным бескомпромиссным характером. Однако на грани жизни и смерти, когда земля уходит из-под ног, вокруг – огонь и пепел, и только в небе есть спасение, Гущин показывает все, на что он способен, и оказывается, что только вместе экипаж сможет совершить подвиг и спасти сотни жизней.