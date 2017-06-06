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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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На четыре дня ограничат движение по одной из автодорог Рязани

16:22 / Актуально
На четыре дня ограничат движение по одной из автодорог Рязани

Сайт администрации областного центра сообщает, что из-за ремонта на теплотрассе в районе дома №5а по Московскому шоссе с 8.00 30 мая до 24.00 2 июня на одной полосе автодороги по Московскому шоссе будет ограничено движение транспорта в районе остановочного пункта ТД «Барс» в сторону Первомайского проспекта, а также в районе этой же остановки – в сторону ТРЦ «Премьер».

На это время будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки, место производства работ будет ограждено согласно требованиям безопасности.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 мая 2017 года
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