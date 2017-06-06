На четыре дня ограничат движение по одной из автодорог Рязани

Сайт администрации областного центра сообщает, что из-за ремонта на теплотрассе в районе дома №5а по Московскому шоссе с 8.00 30 мая до 24.00 2 июня на одной полосе автодороги по Московскому шоссе будет ограничено движение транспорта в районе остановочного пункта ТД «Барс» в сторону Первомайского проспекта, а также в районе этой же остановки – в сторону ТРЦ «Премьер».

На это время будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки, место производства работ будет ограждено согласно требованиям безопасности.