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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязанской области прошел Единый день предварительного голосования «Единой России»

16:28 / Общество

28 мая в Рязанской области состоялся Единый день голосования, сообщает сайт ryazan.er.ru. В трех муниципальных образованиях партийные праймериз проходили по первой, самой открытой, модели. По их итогам будут определены кандидаты в депутаты Касимовской городской Думы, в депутаты Мурминского сельского поселения Рязанского района и на должность главы поселения, а также главы Криушинского сельского поселения Клепиковского района.

В Касимовскую городскую Думу кандидатами предварительного голосования были зарегистрированы 60 человек. Более 70% кандидатов – это новые люди, среди которых предприниматели, молодежь, представители промышленной и бюджетной сферы. Каждый участник, пришедший на участки счетных комиссий, получил два бюллетеня: один с перечнем кандидатов предварительного голосования общемуниципальной части списка, второй – кандидатов внутримуниципальной группы по конкретному избирательному округу.

Участие в предварительном голосовании на должность главы Криушинского сельского поселения от партии «Единая Россия» принимали три кандидата – бухгалтер ГБУ РО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства», член партии «Единая Россия» Елена Авдюхина; временно безработный, сторонник партии «Единая Россия» Алексей Мифодин и специалист администрации муниципального образования, сторонник партии «Единая Россия» Михаил Смирнов.

В Мурминском сельском поселении на предварительном голосовании определялись кандидаты на должность главы поселения и кандидаты в депутаты Совета депутатов сельского поселения. Всего в партийной процедуре приняли участие 17 кандидатов, 15 – на должность депутатов, 2 – на должность главы.

Граждане могли проголосовать за неограниченное число кандидатов. Предварительное голосование прошло без нарушений и жалоб, в рабочем режиме, открыто и легитимно. По предварительным данным, свой выбор в городе Касимове сделали около 16% избирателей. В Мурминском сельском поселении явка составила 10%, проголосовало 379 человек. Итоговая явка в Криушинском сельском поселении – 15,1%, за кандидатов на должность главы поселения проголосовал 121 человек.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 мая 2017 года
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