22-летний форвард Александр Лебедев возвращается в ХК «Рязань»

Он заключил контракт с клубом

Нападающий уже выступал в составе «горожан» в сезонах 14/15 и 15/16, а минувший чемпионат провел в «Молоте-Прикамье» из Перми, сообщили в пресс-службе клуба. Александр Лебедев (родился 30 июля 1994 года) – воспитанник ярославского «Локомотива». Начинал карьеру в «Локо» и «Локомотиве» ВХЛ. В 2014 году ярославцы стали клубом-партнером ХК «Рязань» и Александр был командирован в стан «горожан». В «сине-белой» форме провел 104 матча, набрал 34 (21+13) очка. Будучи игроком ХК «Рязань» нападающий стал победителем Зимней Универсиады в испанской Гранаде.

Сезон-16/17 Лебедев провел в «Молоте-Прикамье» из Перми. В 33 проведенных матчах на его счету 15 (6+9) набранных очков, 4 минуты штрафа, при показателе полезности «-3».