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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В День оказания бесплатной юридической помощи 56 рязанцев получили консультации

16:37 / Общество

В минувшую пятницу в регионе прошел День бесплатной юридической помощи, сообщает пресс-служба регионального отделения ассоциации юристов России. С 9.00 до 18.00 в общественных приемных и центрах бесплатной юридической помощи ассоциации юристов России специалисты отвечали на вопросы граждан, оказывали помощь в составлении исковых заявлений и письменных обращений.

Проблемы, с которыми обращались граждане, касались различных отраслей жилищного, земельного, трудового, гражданского, семейного права.

Прием вели члены ассоциации юристов России – сотрудники нотариальной палаты, управления минюста области, Росреестра, регионального министерства социальной защиты населения, управления Федеральной службы судебных приставов по региону, представители адвокатского сообщества, сотрудники прокуратуры. Впервые в акции принял участие представитель управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани.

Бесплатную юридическую помощь в Рязани получили 56 человек в том числе 32 пенсионера, 6 инвалидов, 4 безработных, 3 малоимущих.

День бесплатной юридической помощи также прошел в 10 местных отделениях Рязанского регионального отделения Ассоциации юристов России.

Следующий День бесплатной юридической помощи пройдет 30 июня

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 мая 2017 года
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