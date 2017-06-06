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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязани «Встречи на Почтовой» посвятили последнему звонку

16:59 / Культура
В Рязани «Встречи на Почтовой» посвятили последнему звонку

26 мая улица Почтовая преобразилась. Она, казалось, всем напоминает о прощании со школьной скамьей, выпускных балах и последнем звонке, который совсем недавно звучал для уже взрослеющих мальчишек и девчонок, делающий первые шаги во взрослую, самостоятельную жизнь. Выпускники и выпускницы в праздничных нарядах пели песни, танцевали, фотографировались в специальных фото-зонах. Для них организовали площадку, на которой представители рязанских ссузов и вузов рассказывали о направлениях обучения в них, специальностях, которые может получить студент образовательного учреждения. Неподалеку проходила ярмарка декоративно-прикладного творчества, состоялись конкурсы и анимационные шоу. На сцене выступили участники музыкального театра «Созвездие добра», театра эстрадной песни «Обыкновенное чудо», а также группы «Меньшоваband» и «Мохито».

 Фото Милены Лаврухиной

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 мая 2017 года
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