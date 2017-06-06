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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанские студенты подрабатывали распространителями наркотиков

17:43 / Общество

Сотрудники полиции заподозрили двух студентов рязанских вузов в распространении наркотиков, сообщает сайт УМВД России по области. Одного из подельников - 24-летнего парня задержали когда он как раз совершал «закладку». Во время обыска в его комнате в студенческом общежитии полицейские обнаружили несколько самодельных контейнеров с 57 граммами «синтетики». Его сообщника – 22-летнего рязанца полицейские задержали на одной из улиц города. Оперативники выяснили, что студенты распределили преступные роли - старший делал «закладки» с наркотиками в городе, а младший – держал связь через интернет.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 мая 2017 года
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