Рязанские студенты подрабатывали распространителями наркотиков

Сотрудники полиции заподозрили двух студентов рязанских вузов в распространении наркотиков, сообщает сайт УМВД России по области. Одного из подельников - 24-летнего парня задержали когда он как раз совершал «закладку». Во время обыска в его комнате в студенческом общежитии полицейские обнаружили несколько самодельных контейнеров с 57 граммами «синтетики». Его сообщника – 22-летнего рязанца полицейские задержали на одной из улиц города. Оперативники выяснили, что студенты распределили преступные роли - старший делал «закладки» с наркотиками в городе, а младший – держал связь через интернет.