Как сообщает сайт регионального ведомства, до конца сегодняшнего дня и завтра утром на территории области сохранятся грозы, дожди, местами сильные, порывы ветра 15-20 м/с, местами до 23 м/с.
Главное управление МЧС России по Рязанской области перешло в режим повышенной готовности из-за неблагоприятного метеопрогноза
17:51 29.05.2017 / Актуально
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 мая 2017 года
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