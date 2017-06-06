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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Главное управление МЧС России по Рязанской области перешло в режим повышенной готовности из-за неблагоприятного метеопрогноза

17:51 / Актуально

Как сообщает сайт регионального ведомства, до конца сегодняшнего дня и завтра утром на территории области сохранятся грозы, дожди, местами сильные, порывы ветра 15-20 м/с, местами до 23 м/с.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 мая 2017 года
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