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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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До официальных пляжей Рязани будет ходить общественный транспорт

18:06 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, 1 июня в Рязани откроется купальный сезон. На городские пляжи, расположенные на Ореховом озере и на трех Борковских карьерах с 1 июня и до официального закрытия сезона можно будет добраться общественным транспортом.

Начнет работать троллейбусный маршрут №7, на котором можно будет с площади Свободы добраться до пляжа на Ореховом озере. Троллейбус будет курсировать в рабочие дни с интервалом в 24 минуты, в выходные дни – в 12 минут. В рабочие дни отправление первого рейса от пл. Свободы – в 09.39, от Орехового озера – в 09.53; отправление последнего рейса на пл. Свободы – в 20.48 минут, на Ореховом озере – в 21.00.

В выходные дни отправление первого рейса от пл. Свободы – в 09.48, от Орехового озера – в 10.02; отправление последнего рейса на пл. Свободы – в 20.44, на Ореховом озере – в 20.57.

Для того чтобы добраться до пляжей на Борковских карьерах, в течение пляжного сезона для автобусов маршрута №17 «ул. Новоселов, д. 60 – Телезавод» и коммерческих автобусов, следующих по Северной окружной дороге, предусмотрена остановка на ООТ «Борковской карьер» вблизи Борковского карьера 2. Для автобусов маршрутов №№11, 48 «ТЦ «Круиз» – пос. Борки» предусмотрены остановки на ООТ «Детский сад №45» вблизи Борковского карьера 1 и на ООТ «Карьероуправление» вблизи Борковского карьера 3.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 мая 2017 года
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