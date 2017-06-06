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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанские активисты ОНФ призывают усилить требования к качеству ремонта дорог

18:11 / Общество

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Рязанской области заявили о том, что дороги, получившие наибольшее количество голосов на «Карте убитых дорог», попадают в планы ремонта и некоторые из них уже отремонтированы. Однако активистов ОНФ беспокоит качество исполнения дорожных работ. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Как рассказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Рязанской области Сергей Тарасов, на сегодняшний момент капитальный ремонт ведется на улице Большой, ставшей лидером народного голосования в Рязани. В ближайшие дни администрация города намерена объявить тендер на капитальный ремонт Куйбышевского шоссе, занявшего вторую строчку в рейтинге народного голосования. Люди, которые пользуются дорогой на улице Грачи села Дядьково Рязанского района, уже написали слова благодарности на «Карте убитых дорог» Народного фронта. Отмеченная ими дорога, набравшая в рейтинге большое количество голосов, также приводится в нормативное состояние.

Уже полностью отремонтированы улица Лесопарковая, проезд Речников и улица Советской Армии в областном центре. Однако, как отметил Тарасов, наибольшее внимание общественников привлекает в настоящее время качество дорожных работ. Так, в соцсетях жители города делятся своими впечатлениями о проводимых в городе дорожных работах на определенных участках, прикладывая фотографии и видеоролики.

– Люди стали гораздо активнее реагировать на действия властей. Многие дороги региона стали преображаться. Однако жители области хотят быть уверенными в том, что следующей весной уложенное новое покрытие останется на месте. К сожалению, в некоторых случаях возникают вопросы, – прокомментировал ситуацию Тарасов.

Так, общественники уже обратили внимание на качество дорожного ремонта на улице Станкозаводской. Вызывают беспокойство людей и технологии ремонта на улицах Большой и Разина.

– Мы поддерживаем горожан в высказанных претензиях и просим органы власти, на балансе которых находятся как областные, так и городские дороги, при приемке работ у подрядчиков строго следить за тем, чтобы отремонтированное дорожное полотно соответствовало установленным нормативам. Мы настаиваем на том, чтобы информация о гарантийных сроках эксплуатации этих участков была доступна местным жителям. Люди хотят иметь возможность контроля за теми работами, которые были проведены по их обращениям, – заявил Тарасов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 мая 2017 года
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