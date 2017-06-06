Рязанские педагоги обсудили проблемы и задачи школьных музеев

Разговор об этом вели на «круглом столе» в 7-й рязанской школе, известной своими патриотическими традициями далеко за пределами региона. На встречу, организованную участниками партийного проекта «Историческая память», пригласили руководителей школьных музеев, у которых накоплен многолетний опыт работы, и тех, кто только пытается создавать музеи в школах.

Принимавший участие в беседе депутат Государственной Думы, Герой России Андрей Красов отметил, что история нашей страны богата героями и подвигами, а начинать ее изучение необходимо в школьном музее. По словам депутата, патриотов нужно воспитывать, а примеров для этого предостаточно. Многие Андрей Леонидович в качестве доводов привел в своем выступлении – от триумфального шествия Александра I по улицам пораженной в Отечественной войне 1812 года столицы Франции до подвигов Героев России в «горячих точках», совершаемых в наши дни.

Для участников «круглого стола» в музее боевой славы 7-й рязанской школы его бессменный руководитель Светлана Гарамова провела экскурсию, и все увидели, как сегодня нужно вести эту работу. А инициатор создания музея боевой славы в Касимове Григорий Данилов, решивший, что музею в городе быть, выразил желание с этим опытом познакомиться поближе. Открыть музей и организовать его работу сегодня непросто.

Если в первом фестивале школьных музеев принимали участие 9 коллективов, то в двадцатом – уже 43 музея, а школ в области, да еще учреждений дополнительного образования, где тоже могут быть музеи, гораздо больше. Не секрет, что школьные музеи испытывают проблемы, отнюдь не способствующие успешной работе по патриотическому воспитанию. Это трудности в пополнении фондов, хранении экспонатов, оформлении необходимой документации. Кураторство школьных музеев в последние годы взял на себя детско-юношеский центр «Звезда», и многое ему удалось сделать. Но требуются еще и попечительские советы, и взаимодействие крупных музеев со школьными. Успех будет, если не сидеть на месте.

Эту встречи участники считают поворотной, поскольку разговор шел не о том, что у нас все хорошо, а о том, что нужно сделать, чтобы было еще лучше.