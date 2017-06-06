Рязанская антимонопольная служба разъясненила актуальные проблемы законодательства представителям строительного бизнеса

Строительный бизнес испытывает проблемы в связи с периодически отмечаемыми фактами произвола естественных монополий. Антимонопольное ведомство способно помочь добропорядочным бизнесменам в реализации их проектов. При этом во главу угла ставится правильность оформления обращений в соответствующую службу, а также знание возможностей антимонопольного законодательства. Обо всем этом говорилось на специальном семинаре для строительных фирм и связанных с ними юрлиц. Административное обжалование в строительстве предполагает наказание не только тех, кто занимает на рынке заведомо привилегированное положение и злоупотребляет им, но также и чиновников разных уровней, которые ставят палки в колеса инвестпроектам, произвольно трактуя законодательство. О важных аспектах применения закона собравшимся рассказала заместитель руководителя регионального отделения федеральной антимонопольной службы России Яна Ерошина.