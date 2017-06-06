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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В рязанских ярмарках выходного дня приняли участие более 170 товаропроизводителей

18:37 / Экономика

В субботу, 27 мая, торговлю вели 176 товаропроизводителей на 282 торговых местах. Мясо, полуфабрикаты и колбасные изделия на ярмарку привезли для реализации 44 участника, реализовано 12,4 тонны продукции. Молока и молочных продуктов –34 производителей, реализовано около 15 тонн. Хлеб и хлебобулочные изделия представили 18 производителей, продано 7,5 тонны. Плодоовощную продукцию представляли 27 участников, продано 4,1 тонны картофеля, 3,1 тонны овощей, 1,3 тонны яблок и груш. Большой выбор свежей зелени и овощей представили личные подсобные хозяйства и садоводы, сообщили в региональном минсельхозе.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 мая 2017 года
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