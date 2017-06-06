В Рязани стартовал региональный этап благотворительного триатлона «Энергия поколений-2017»

На стадионе «Спартак» в Рязани сегодня состоялось торжественное открытие регионального этапа Благотворительного триатлона «Энергия поколений-2017», организованного при поддержке ООО «Газпром трансгаз Москва». Участников соревнований приветствовали временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр Бабаков, генеральный директор ООО «Газпром энерго» Артем Семиколенов.

– Этот проект позволяет приобщить детей и взрослых к физкультуре и спорту, сделать их крепче, здоровее, – сказал Николай Любимов.

Глава региона отметил, что реализации подобных проектов не была бы возможной без поддержки спонсоров. Он поблагодарил компании, которые помогают проводить различные социальные акции, пожелал участникам соревнований побед.

Александр Бабаков рассказал, что благотворительный проект в форме классического триатлона «Энергия поколений-2017» нацелен на разработку и апробирование новых форм передвижения по социальной лестнице детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В триатлоне принимают участие команды, состоящие из семей работников компаний Группы Газпром и детей из подшефных детских домов и школ-интернатов, которые состязаются в ловкости, смелости и находчивости в дисциплинах классического триатлона – беге, плавании и велогонке.