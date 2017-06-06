Рязанским чемпионам-самбистам вручил награды глава региона

Встреча спортсменов с врио губернатора Николаем Любимовым прошла в малом зале правительства

За чашкой чая собрались чемпионы Европы по самбо Али Куржев и Михаил Полянсков, а также победители первенства России по самбо Михаил Воробьев и Андрей Харитонов.

Вместе с борцами во встрече участвовали директор СДЮШОР по самбо и дзюдо «Родной край – спорт» Альберт Зазнобин, председатель регионального отделения Всероссийской Федерации самбо Галина Трушина и министр молодежной политики, физической культуры и спорта региона Татьяна Пыжонкова. Николаю Любимову показали презентационный видеоролик о спортшколе, в которой тренируются ребята, рассказали о развитии единоборств в области. Глава региона поинтересовался у самбистов, как достигаются такие победы, какие проблемы есть в рязанском спорте. А еще он спросил о хобби ребят и о любимой музыке.

Чемпионы рассказали о своих планах на лето, о ближайших соревнованиях, пообещали и дальше достойно защищать честь Рязани и России на соревнованиях. В завершение встречи Николай Любимов вручил самбистам подарки и денежные премии, отметил, что скоро в нашем городе будет построен современный Центр единоборств.