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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанским чемпионам-самбистам вручил награды глава региона

19:07 / Общество
Встреча спортсменов с врио губернатора Николаем Любимовым прошла в малом зале правительства
Автор фото: Дмитрий Осинин | Рязанским чемпионам-самбистам вручил награды глава региона
Фото: Дмитрий Осинин.

За чашкой чая собрались чемпионы Европы по самбо Али Куржев и Михаил Полянсков, а также победители первенства России по самбо Михаил Воробьев и Андрей Харитонов.

Вместе с борцами во встрече участвовали директор СДЮШОР по самбо и дзюдо «Родной край – спорт» Альберт Зазнобин, председатель регионального отделения Всероссийской Федерации самбо Галина Трушина и министр молодежной политики, физической культуры и спорта региона Татьяна Пыжонкова. Николаю Любимову показали презентационный видеоролик о спортшколе, в которой тренируются ребята, рассказали о развитии единоборств в области. Глава региона поинтересовался у самбистов, как достигаются такие победы, какие проблемы есть в рязанском спорте. А еще он спросил о хобби ребят и о любимой музыке.

Чемпионы рассказали о своих планах на лето, о ближайших соревнованиях, пообещали и дальше достойно защищать честь Рязани и России на соревнованиях. В завершение встречи Николай Любимов вручил самбистам подарки и денежные премии, отметил, что скоро в нашем городе будет построен современный Центр единоборств.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 мая 2017 года
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