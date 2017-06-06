Согревая все вокруг

Тысячи рязанцев вышли на «Велопарад-2017», не испугавшись плохой погоды

У велосипедистов, приехавших воскресным утром на Соборную площадь, шлемы, защитные накладки и перчатки дополнены яркими теплыми нарядами.

В 2016 году по центру Рязани проехали около пяти тысяч человек, но тогда было солнечно и тепло. Тем не менее, несмотря на непогоду, на старт «Велопарада» этого года прибыли тысячи активистов велодвижения из Рязани и Рязанской области. Среди них участники и организаторы веломарафонов, спортсмены, велопутешественники.

– Мы с учениками только что приехали с всероссийского велопробега «Спасибо за Победу», – с энтузиазмом рассказывает председатель велоклуба «ГИТ-88» Юрий Ильин. За 30 лет существования клуба Юрий Григорьевич обучил более полутора тысяч ребят, а сейчас в Плахине, Захарове, Ряжске, Касимове и других городах региона тренируются около 150 юных велосипедистов. – Сегодня от нашего клуба по Рязани поедут около 35 человек из разных районов. У меня осуществляется мечта: с высокой точки города увидеть, как стекаются в центр велосипедисты. Еще Герберт Уэллс говорил: «Когда я вижу взрослого человека на велосипеде, я спокоен за человечество»!

Акция традиционно стартовала от Соборной площади, где организаторы выдали велосипедистам номера. Из-за погодных условий пришлось отказаться от идеи выстроить триколор из ездоков в белой, синей и красной одежде. При этом шествие по-своему яркое: среди участников – унициклист, владельцы редких и улучшенных моделей велосипедов и просто нарядные люди с яркой атрибутикой. Дорога этих энтузиастов лежит через весь город в сторону ТРЦ «М5 Молл», где их ждут конкурсы, музыка и общение. И, судя по тому, как веселое и доброе начинание встречают пешие горожане и автомобилисты, ясно, что Рязань ждет выхода большего числа велосипедистов на улицы. Нужно лишь помочь людям с инфраструктурой, а они и наладят диалог с обществом, и покажут пример здоровой и энергичной жизни, в которой нет места холоду и унынию. Даже в «нелетную» погоду!