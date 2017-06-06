15:52 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
155

Согревая все вокруг

00:01 / РВ ТВ
Тысячи рязанцев вышли на «Велопарад-2017», не испугавшись плохой погоды
Автор фото: Димитрий Соколов | Согревая все вокруг
Фото: Димитрий Соколов.

У велосипедистов, приехавших воскресным утром на Соборную площадь, шлемы, защитные накладки и перчатки дополнены яркими теплыми нарядами.

В 2016 году по центру Рязани проехали около пяти тысяч человек, но тогда было солнечно и тепло. Тем не менее, несмотря на непогоду, на старт «Велопарада» этого года прибыли тысячи активистов велодвижения из Рязани и Рязанской области. Среди них участники и организаторы веломарафонов, спортсмены, велопутешественники.

– Мы с учениками только что приехали с всероссийского велопробега «Спасибо за Победу», – с энтузиазмом рассказывает председатель велоклуба «ГИТ-88» Юрий Ильин. За 30 лет существования клуба Юрий Григорьевич обучил более полутора тысяч ребят, а сейчас в Плахине, Захарове, Ряжске, Касимове и других городах региона тренируются около 150 юных велосипедистов. – Сегодня от нашего клуба по Рязани поедут около 35 человек из разных районов. У меня осуществляется мечта: с высокой точки города увидеть, как стекаются в центр велосипедисты. Еще Герберт Уэллс говорил: «Когда я вижу взрослого человека на велосипеде, я спокоен за человечество»!

Акция традиционно стартовала от Соборной площади, где организаторы выдали велосипедистам номера. Из-за погодных условий пришлось отказаться от идеи выстроить триколор из ездоков в белой, синей и красной одежде. При этом шествие по-своему яркое: среди участников – унициклист, владельцы редких и улучшенных моделей велосипедов и просто нарядные люди с яркой атрибутикой. Дорога этих энтузиастов лежит через весь город в сторону ТРЦ «М5 Молл», где их ждут конкурсы, музыка и общение. И, судя по тому, как веселое и доброе начинание встречают пешие горожане и автомобилисты, ясно, что Рязань ждет выхода большего числа велосипедистов на улицы. Нужно лишь помочь людям с инфраструктурой, а они и наладят диалог с обществом, и покажут пример здоровой и энергичной жизни, в которой нет места холоду и унынию. Даже в «нелетную» погоду!

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 96 (5383) от 30 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Жизнь библиотекаря от «А» до «Я»
Интересные факты о библиотекаре-краеведе в алфавитном порядке
Анна Добролежа
«Поющий автобус» выехал на маршрут
В Сасове состоялась презентация нового творческого проекта
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Инициативные и целеустремленные
В Рязани отметили День российского предпринимательства
Анна Добролежа
Спорт
За здоровьем и хорошим настроением
Юные триатлеты вышли на старт
Светлана Максимова
Вести районов
Вести районов
Из официальных источников
Быстро, качественно, доступно
В Кораблине будет построен спорткомплекс
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Без последствий
Государственная инспекция жилищного и строительного надзора выявила нарушения в сфере содержания жилья и предоставления коммунальных услуг
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Вперед, несмотря на трудности
Глава администрации Рязани отчитался за 2016 год
Татьяна Железнова
Общество
К новым победам
Рязанским чемпионам-самбистам вручил награды глава региона
Елена Серебрякова
Общество
Налоги по-новому
В Рязани снизили налоговую ставку на квартиры
Татьяна Железнова
Общество
Я б в контрактники пошел
Теперь профессиональными военными могут стать и выпускники колледжей
Вячеслав Астафьев
Общество
Шумно и весело
В областном центре прошел традиционный праздник «Во! Семья!»
Марина Шерфединова
Общество
Факторов риска станет меньше
В регионе стартовал проект, направленный на внедрение здоровьесберегающих технологий
Вероника Шелякина
Авторская колонка
Новые форматы и старые истины
Галина Зайцева
Общество
Жизнь библиотекаря от «А» до «Я»
Интересные факты о библиотекаре-краеведе в алфавитном порядке
Анна Добролежа
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы