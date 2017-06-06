«Поющий автобус» выехал на маршрут

В Сасове состоялась презентация нового творческого проекта

Творческие коллективы города Сасово сообща придумали и разработали новую форму привлечения горожан к песенному творчеству: создали объединение «Поющий автобус», чтобы вместе с жителями вспоминать и петь популярные песни известного уроженца Рязанской области, композитора Александра Аверкина.

Как рассказала руководитель вокального коллектива «Звонница», один из инициаторов проекта Людмила Богатова, «Поющий автобус» – это передвижной комплекс со звукоусиливающей аппаратурой. Он будет курсировать по улицам Сасова по определенному графику. Находящиеся в нем артисты вместе с жителями будут исполнять композиции, знакомые многим с детства. А по вечерам на дворовых сценических площадках будут проходить импровизированные концерты. В проекте принимают участие творческие коллективы МКЦ, городского Дома культуры, коллективы краеведческого музея и городской библиотеки, музыкальное отделение детской школы искусств, народный коллектив «Звонница», вокальные ансамбли «Ивушка», «Бирюза», солисты народного ансамбля «Субботея», хор ветеранов имени А.П. Аверкина.

Директор школы №6, инициатор проекта Елена Габидулина отметила, что реализовывать проект помогает местное отделение партии «Единая Россия». Вместе с жителями отрабатываются оптимальные маршруты следования «Поющего автобуса».

На презентацию проекта в большой зал МКЦ собрались сотни жителей города, депутаты Думы, представители общественных организаций, официальные лица. Кульминацией события стали проводы первой агитбригады.

Первая концертная площадка была организована на проспекте Молодцова, около дома №31. Трудно передать неподдельное удивление вышедших из своих квартир жителей близлежащих домов. Организаторы позаботились, чтобы на концертной площадке нашлись занятия и для детей – для них сотрудники дет­ской библиотеки подготовили выставку книг, организовали конкурс рисунков и детских поделок. Гости праздника читали стихи Александра Аверкина, а самодеятельные артисты задорно пели его песни, под которые, в конечном итоге, многие начали танцевать.

– Народная песня – это живой голос народа, выражающий его национальный характер. Она затрагивает сердечные струны слушателей. Нам в наследство достались удивительные песни Александра Петровича Аверкина. И наша задача – передать это достояние юному поколению, – подчеркнула глава администрации Сасова. В поддержку проекта высказался заместитель председателя Думы г. Сасово, член регионального политсовета «Единой России» Геннадий Манухин.

– Без всякого сомнения, проект «Поющий автобус», задуманный нашими творческими коллективами, будет востребован жителями. Депутаты Думы города поддерживают проект и готовы сами ездить с агитбригадами и принимать участие в концертах. «Поющий автобус» станет замечательным событием в жизни города, продолжит традиции проведения праздников дворов, которые уже полюбились жителям, – отметил Геннадий Манухин.

Начинание поддержало бизнес-сообщество Сасова.

– Предприниматели нашего города совместно с местным отделением партии «Единая Россия» поддерживают проект «Поющий автобус». Это важно и нужно для всех, кто неравнодушен к общественной жизни города, кто разделяет со всеми жителями и гостями радость от незабываемых встреч на Аверкинском фестивале с его участниками: музыкантами, артистами, поэтами, – сказал директор торгового центра «Гермес» Евгений Гусев.

Глава региона Николай Любимов во время визита в Сасово отметил, что в городе есть хороший потенциал для развития промышленности и сельского хозяйства, хорошая материально-техническая база учебных заведений и спортивная база, а также сложились хорошие условия для развития культуры и туризма.

– Очень важно вовлекать все больше людей в занятия народным творчеством. К участию в совместных делах. И это всегда будет находить поддержку у руководства области, – подчеркнул Николай Викторович.

Иван Сергеев

Иван Сергеев