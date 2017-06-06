Факторов риска станет меньше

В регионе стартовал проект, направленный на внедрение здоровьесберегающих технологий

Сотрудники ЗАО «Русская кожа» стали первыми участниками выездного скрининга состояния здоровья. Они смогли прямо на предприятии пройти медицинское обследование и получить индивидуальную программу здорового образа жизни. Работники завода сами выступили с инициативой внедрения здоровьесберегающих технологий. Проект назвали «Факторам риска – бой!».

– Наше предприятие динамично развивается, мы создаем новые коллекции кожи и настолько бываем увлечены производством, что забываем о своем здоровье. Я, как активный сторонник «Единой России», обратилась в местное отделение партии Московского района города Рязани за помощью в реализации медицинского проекта. Такая идея возникла у нас после визита главы региона Николая Любимова на наше предприятие, когда мы пообщались с ним и увидели, насколько он энергичен и внимателен к людям, – говорит технолог ЗАО «Русская кожа» Виктория Епифанова.

Как неоднократно подчеркивал руководитель Рязанской области Николай Любимов, одна из первоочередных задач, стоящих перед региональной властью, – повышение качества и доступности медицинской помощи. В поликлиниках области уже начинает внедряться новая система, которая позволяет развести потоки больных и здоровых людей, сократить время ожидания приема и увеличить время, которое врач может уделить пациенту. Будут строиться новые медицинские учреждения, ремонтироваться и оснащаться современным оборудованием действующие.

Сами жители региона тоже заинтересованы в том, чтобы на помощь здоровью приходили новые, современные формы его поддержания.

– Благодаря проекту «Факторам риска – бой!» я смогла спокойно пройти медицинское обследование. Не нужно было тратить время на стояние в очереди в поликлинике и отпрашиваться с работы. Если проходить регулярные обследования и не пренебрегать профилактическими рекомендациями врачей, то можно обезопасить себя от многих заболеваний, – считает ветеран ЗАО «Русская кожа», почетный работник легкой промышленности Елена Филина.

Воплотить проект в жизнь помог медицинский персонал клинической городской больницы №10. Специалисты использовали современные средства диагностики и на основе полученных данных давали каждому сотруднику заключение о состоянии его здоровья и конкретные рекомендации по его улучшению.

– С помощью компьютерной системы «Кардиовизор» можно было наглядно увидеть работу сердца и диагностировать заболевания на начальной стадии. Газоанализатор и «тестер Фагестрема» помог нам определить степень никотиновой зависимости человека, концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе. Пульсоксиметр показывал содержание кислорода в крови, – рассказывает заведующая поликлиникой №10 г. Рязани Надежда Потапова. – Малоподвижный образ жизни, нерациональное питание, злоупотребление алкоголем, табакокурение – это основные факторы риска, которые приводят к развитию таких хронических и инфекционных заболеваний, как сахарный диабет, нарушения сердечно-сосудистой и дыхательной системы. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2015 году эти заболевания явились причиной летального исхода в 44 процентах случаев. Поэтому проведение выездных скринингов имеет большое профилактическое значение.

Инициаторы проекта «Факторам риска – бой!» намерены пригласить к его участию и другие крупные предприятия и медицинские учреждения города Рязани.

Прямая речь

Николай Любимов,

глава региона:

— Одна из первоочередных задач, стоящих перед региональной властью, – повышение качества и доступности медицинской помощи. В поликлиниках области уже начинает внедряться новая система, которая позволяит развести потоки больных и здоровых людей, сократить время ожидания приема и увеличить время, которое врач может уделить пациенту.

Будут строиться новые медицинские учреждения, ремонтироваться и оснащаться современным оборудованием действующие.

Точка зрения

Галина Трушина,

депутат Рязанской городской Думы от партии «Единая Россия»:

– Для завода «Русская кожа» проведение выездного скрининга – очень знаковая и важная акция. Я рада, что она проходит на нашем предприятии. Вы знаете, что здесь не так давно побывал глава региона Николай Любимов. Он высоко оценил работу предприятия и профессиональную подготовку сотрудников. Но также важно помочь им сохранить здоровье. Я всегда выступаю за здоровый образ жизни. Здоровье находится в наших руках, и чтобы его не потерять, надо просто выполнять определенные правила, соблюдать режим труда и отдыха, заниматься спортом и не допускать вредных привычек.