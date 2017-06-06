Новые форматы и старые истины

Первый полет нового российского среднемагистрального пассажирского самолета МС-21. Саммит «большой семерки», состоявшийся на итальянской Сицилии. Новые открытия российских ученых, открывающие двери в экономику будущего. Трагедия на «Манчестер-Арене», которая унесла жизни более двадцати человек. Большой парад кино в Каннах. Эти и другие события вместила в себя прошедшая неделя.

Президент Владимир Путин поздравил коллектив авиастроителей «ИРКУТА» с успешным испытанием нового пассажирского самолета. Это действительно большая и значимая победа. Тем более что уже в ближайшее время планируется начать серийный выпуск «МС-21», и эксплуатироваться он будет не только в нашей стране.

На минувшей неделе стало известно о создании нашими учеными так называемого блокчейна в квантовой сети, который называют шагом в экономику будущего. Как планируют ученые Российского квантового центра, уже к середине 2020 годов это новшество позволит произвести услуг на 62 трл. долларов.

На очередном саммите «большой семерки», состоявшемся на минувшей неделе, вели речь о борьбе с терроризмом, о миграционном кризисе, о помощи странам Африки, об изменениях климата и, конечно же, о России. В частности, о том, что возможно усиление антироссийских санкций. Но об этом, видимо, будут говорить уже в составе «большой двадцатки», встреча которой, как планируется, пройдет в Германии. Конечно, санкции не сахар. Но и вовсе не остановка России в развитии, как, очевидно, предполагали их инициаторы. В истории нашей страны трудно найти периоды, когда «заграница» нам помогала. «Новый мировой порядок будет строиться против России, на руинах России и за счет России». Так писал двадцать лет назад Збигнев Бжезинский в своей книге «Великая шахматная доска (Господство Америки и его геостратегические императивы)». Формы и методы такого строительства нам уже хорошо известны, и вряд ли серьезно изменятся после того, как теоретик американской геостратегии на минувшей неделе ушел из жизни. А посему будем продолжать идти вперед, рассчитывая, как это и всегда было, на свои силы. А их у нас достаточно.

На минувшей неделе проходило одно из важнейших событий в мировой киноиндустрии – семидесятый Канн­ский кинофестиваль, собравший более 30 тысяч зрителей и 5 тысяч журналистов. «Нелюбовь» Андрея Звягинцева получила приз жюри. Ну а «Золотую пальмовую ветвь» – главный приз фестиваля – вручили шведскому режиссеру Рубену Эстлунду за фильм «Квадрат». Жанр его определен как сатирическая трагикомедия, рассказывающая о жизни сотрудника музея современного искусства. Но фильм не только и даже не столько об этом. Что такое диктатура политкорректности, к чему может привести толерантность напоказ, непонимание друг друга, разобщенность общества? Об этом и многом другом заставит задуматься фильм, ставший победителем.

Впрочем, не только фильм – повседневная жизнь тоже дает немало поводов для размышлений.