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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Жизнь библиотекаря от «А» до «Я»

00:01 / Общество
Интересные факты о библиотекаре-краеведе в алфавитном порядке
Жизнь библиотекаря от «А» до «Я»

Евгения Куштавкина работает в Касимовской центральной районной библиотеке меньше года, но уже успела стать местной «звездой». Спустя три месяца после устройства на работу девушка победила в областном конкурсе молодых библиотекарей «За новый статус и имидж в профессии» и начала работу над большим краеведческим проектом. Но это далеко не все, что можно рассказать о молодом и перспективном библиотекаре.

А – актриса

В детстве Евгения хотела стать археологом или актрисой. Женя занималась в театральном кружке, играла в школьных спектаклях. Хоть она и выбрала другую профессию, со сценой не рассталась до сих пор. 

Евгения ведет практически все праздники и концерты в библиотеке. А совсем недавно на Дне культурного работника она примерила на себя комедийную роль. 

Б – библиотека 

Библиотека, в которой работает Куштавкина, – большой культурно-просветительский организм, который включает в себя 36 районных библиотек. Евгения и другие сотрудники курируют библиотекарскую работу всего района. 

Г – город двух культур 

Евгения очень любит родной город Касимов. За необыкновенную архитектуру, красивую природу и чистый воздух она называет его большим санаторием. 

Д – детские раскопки 

Приокский район, в котором живет Евгения, раньше не относился к городу и был поселком. Недалеко от него у реки было много разрушенных домов, рядом с которыми маленькая Женя с подругой любили устраивать раскопки, выискивая в земле стеклышки, осколки посуды и собирая в коллекцию «предметы древности». Они представляли себя археологами, занимающимися важным исследованием. 

Е – Евгения 

Мама хотела дать дочери имя Александра, но старшие дети настояли, чтобы их младшую сестренку назвали в честь их любимого друга Женей. Может, поэтому Евгения выросла такой озорной, смелой и бойкой. А одним из главных ее талантов стало умение дружить. Она легко и охотно сходится с людьми и может за несколько минут найти общий язык с любым человеком. 

И – история в видео­фактах 

Основным этапом областного конкурса молодых библиотекарей, в котором Евгения одержала победу, было написание социально значимого проекта.

Куштавкина решила создать видеоархив Касимовского района под названием «По следам времени». В нем будут собраны интервью с поэтами и писателями, истории местных усадеб, сел и деревень. Евгения уже начала реализовывать свою идею: она договорилась об интервью с местными писателями и поэтами и сделала несколько документальных съемок с их юбилеев. 

Пока у Евгении нет своей видеокамеры: чтобы не упустить важные исторические события, она одалживает технику у друзей. Но Куш­тавкина не отчаивается. Недавно она подала заявку на соискание гранта конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел».

К – карьера 

Евгения начала свою карьеру с должности методиста в Касимовском доме культуры. Затем устроилась в духовно-просветительский центр Касимовской епархии на должность специалиста по работе с молодежью. Творческий труд Евгении нравился, но однажды она наткнулась на исследовательские статьи Дениса Шибаева о судьбе касимовских усадеб, которые могут быть разрушены навсегда. Евгения в то время уже занималась краеведением и, вдохновившись статьями Шибаева, решила заняться вплотную любимым делом. Вскоре, словно по-волшебству, ее пригласили на работу в краеведческий отдел библиотеки. 

Л – любимая работа 

Евгения – библиотекарь, однако в ее обязанности входит не только выдача книг, но и непосредственная работа с посетителями. Она привлекает новых читателей, проводя для жителей района интересные мероприятия, пишет сценарии, занимается исследовательской работой, выдает исторические справки по запросам читателей и формирует краеведческие досье по разным темам, касающимся Касимовского района. Благодаря воплощенной в жизнь формуле увлечение = работа, Евгения чувствует себя счастливым человеком. 

– Мне очень нравится моя работа. Если я и соберусь уходить, то только в декрет! – шутит Евгения.

М – молодые корни 

Проводя для студентов праздники, викторины и лекции, Евгения заметила, что некоторые ребята живо интересуются краеведением. Дабы направить энергию студентов в нужное и полезное русло, Евгения возобновила при библиотеке работу клуба краеведов «Молодые корни». Его участников Евгения собирается приобщить к изучению родного края и к работе своего проекта «По следам времени». 

О – образование 

Евгения окончила Рязанский филиал Московского государственного института культуры по направлению подготовки «менеджмент социально-культурной деятельности». Именно там она научилась грамотно писать социальные проекты.

Р – расследование

Краеведение Евгения любит за то, что оно похоже на детективное расследование. Это совсем нескучное и нужное дело. Во время поиска исторических фактов у Евгении появляется азарт сыщика, и, как настоящий исследователь, в глубине души она мечтает сделать важное открытие. 

С – семья 

Муж Евгении Олег – звукорежиссер и музыкант группы «Оттиск форм». Сын Илья любит играть в школьных постановках, учится в детской школе искусств. Семья творческая и активная, однако дома не любит устраивать пышные праздники, а предпочитает тихий отдых с родными. 

Т – творчество 

В свободное время Евгения с мужем занимаются совместным творчеством: мастерят деревянные сувениры, шкатулки и даже настольные игры. Олег делает из дерева заготовки, а Евгения выжигает на них узоры. 

У – увлечение 

Если выжигание успокаивает Евгению и помогает привести мысли в равновесие, то заряд энергии и незабываемые впечатления она получает на Уральских горах. Каждый год она вместе с мужем и друзьями едет в Челябинскую область в г. Аша, чтобы покататься на сноубордах. Огромная скорость и лихие маневры не по душе Евгении. Она любит плавно парить по пушистому снегу и любоваться красивой природой Урала. 

Х – Хабибулла

Одно из краеведческих исследований Евгении началось с деревеньки Шепелево, где у ее семьи располагается дача. В этом месте немало топонимических загадок: маленький пруд называют Мусяем, а на одном из домов из кирпичей выложены буквы ХМ. Ходила легенда, что Мусяем был татарский предприниматель, который зарыл все свои богатства в Шепелеве, но больше о нем никто ничего не знал. Кладоискатели перекопали половину деревни, но так и не нашли драгоценностей и денег. Евгению же интересовали другие сокровища: биографические факты. Найти их оказалось непросто: в исторических книгах ничего не было о Мусяеве. Его имя – Хабибулла – удалось найти в родословной касимовских татар. Евгения выяснила, что у него была меховая фабрика. И что он учредил мусульманское благотворительное общество, занимавшееся просвещением татар. 

Если подтвердится, что дом и усадьба в деревне Шепелево принадлежали Хабубулле, Евгении удастся установить факт исторического памятника. 

Я – яркие моменты

Еще в школе у Евгении появился жизненный девиз: «Времена меняются, мы меняемся вместе с ними». Она продолжает ему следовать и старается сделать каждый день ярким и запоминающимся, поэтому на работе Евгения создает новые проекты, фонтанирует идеями, а в свободное время изучает новое и расширяет свои горизонты. 

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 96 (5383) от 30 мая 2017 года
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