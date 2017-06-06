Быстро, качественно, доступно

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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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00:01 / Из официальных источников
В Кораблине будет построен спорткомплекс

В соответствии с решением Правительства РФ Рязанской области будет выделено более 100 млн. рублей из федерального бюджета на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Кораблине. Глава региона Николай Любимов отметил, что к нему не раз обращались представители спортивной общественности г. Кораблино с просьбой построить ФОК. По его словам, это перспективная муниципальная инициатива, которая обязательно требовала поддержки. Врио губернатора провел большую предварительную работу с федеральными министерствами, с Госдумой РФ. «Мы рады, что средства будут выделены на строительство ФОКа. Они должны быть использованы максимально эффективно. Кораблинскому району спорткомплекс был обещан. Мы должны выполнить свои обязательства перед Правительством РФ и общественностью. Работать нужно оперативно, чтобы строительство было завершено до конца 2017 года», – подчеркнул врио губернатора. Председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат нижней палаты заксобрания от Рязанской области Андрей Макаров отметил, что развитие спорта – очень важная тема для региона. В настоящее время действует более 20 спорткомплексов, но не во всех районах области. «Состоялось решение Правительства, РФ и 106,5 млн. рублей выделены на строительство. Я думаю, это будет достойный комплекс, нужный для людей. Такие объекты и определяют качество жизни», – сказал Андрей Макаров.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 96 (5383) от 30 мая 2017 года
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Государственная инспекция жилищного и строительного надзора выявила нарушения в сфере содержания жилья и предоставления коммунальных услуг
По материалам официального сайта Правительства области
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