Быстро, качественно, доступно

В Кораблине будет построен спорткомплекс

В соответствии с решением Правительства РФ Рязанской области будет выделено более 100 млн. рублей из федерального бюджета на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Кораблине. Глава региона Николай Любимов отметил, что к нему не раз обращались представители спортивной общественности г. Кораблино с просьбой построить ФОК. По его словам, это перспективная муниципальная инициатива, которая обязательно требовала поддержки. Врио губернатора провел большую предварительную работу с федеральными министерствами, с Госдумой РФ. «Мы рады, что средства будут выделены на строительство ФОКа. Они должны быть использованы максимально эффективно. Кораблинскому району спорткомплекс был обещан. Мы должны выполнить свои обязательства перед Правительством РФ и общественностью. Работать нужно оперативно, чтобы строительство было завершено до конца 2017 года», – подчеркнул врио губернатора. Председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат нижней палаты заксобрания от Рязанской области Андрей Макаров отметил, что развитие спорта – очень важная тема для региона. В настоящее время действует более 20 спорткомплексов, но не во всех районах области. «Состоялось решение Правительства, РФ и 106,5 млн. рублей выделены на строительство. Я думаю, это будет достойный комплекс, нужный для людей. Такие объекты и определяют качество жизни», – сказал Андрей Макаров.