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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Без последствий

00:01 / Из официальных источников
Государственная инспекция жилищного и строительного надзора выявила нарушения в сфере содержания жилья и предоставления коммунальных услуг

В рамках исполнения поручений главы региона Николая Любимова проводятся проверки капитального ремонта домов, деятельности управляющих компаний и ТСЖ, а также внутридомового газового оборудования.

В период с 22 по 26 мая с. г. инспекцией проведено 32 проверки в отношении управляющих компаний и ТСЖ Рязанской области. Выявлено 66 нарушений в сфере содержания жилья и предоставления коммунальных услуг, выданы соответствующие предписания для их устранения.

Продолжена работа по проведению совместных проверок с представителями администраций муниципальных образований, специалистами газовых служб, ГУ МЧС России по Рязанской области наличия и выполнения договоров со специализированными организациями на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, дымоходов и вентканалов. Проведены проверки 94 домов в г. Рязань, г. Михайлов, р.п. Ухолово, Касимовском районе, Скопинском районе, д. Насурово и с. Долгинино Рязанского района. Выявлено 15 утечек газа на внутридомовых газопроводах, которые в ходе проверки были устранены. В трех многоквартирных домах Рязанского района оформлены заявления на заключение договоров с газовой службой.

Инспекцией проводятся комиссионные проверки организации и проведения комплексного капитального ремонта многоквартирных домов в регионе. Проверено 40 многоквартирных домов. В десяти из них выявлено 19 нарушений, касающихся качества ремонта кровель и фасадов. Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области выданы соответствующие предписания для устранения недочетов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 96 (5383) от 30 мая 2017 года
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