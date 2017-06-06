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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Вперед, несмотря на трудности

00:01 / Общество
Глава администрации Рязани отчитался за 2016 год

На заседании Рязанской гордумы глава администрации Рязани Олег Булеков представил доклад о результатах своей работы и результатах деятельности администрации города за прошлый год.

Глава администрации Рязани подчеркнул, что, несмотря на сложные экономические условия, объем промышленного производства за год вырос на 1,7%. Подросла и номинальная заработная плата на 7% и составила 33,3 тыс. рублей. Выросли налоговые и неналоговые доходы бюджета. Безработица держится на одном из самых низких в Центральном федеральном округе уровне – 0,4%. Второе место по ЦФО Рязань заняла по вводу жилья. Положительный прирост сохранился в демографии. В сферах потребительского рынка, в инвестициях наблюдалась отрицательная динамика.

Олег Булеков подробно остановился на социальной сфере. По его словам, в Рязани полностью решен вопрос с местами в детские сады для детей от трех до семи лет, а вот для двухлеток проблема остается открытой, сейчас в очереди более 2,5 тысячи человек. В этом году будет построен детский сад в Семчине на 220 мест, дошкольные учреждения также необходимы в районе Московского шоссе, ДПР-7, Мервине и Кальном. Что касается школьного образования, улучшить ситуацию с переполненными классами позволит ввод в эксплуатацию школы на 1100 мест в ДПР-5. В стадии подготовки проект строительства новой школы в Горроще.

Говоря о состоянии дорог, глава администрации Рязани подчеркнул: с 2016 года ситуация с финансированием отрасли изменилась в лучшую сторону. В этом году будет отремонтирован 31 участок улично-дорожной сети, на что потратят более 600 млн. рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Важной задачей, указал Олег Булеков, является модернизация уличной ливневой канализации, которой охвачено только 14% дорог в городе.

Депутаты смогли задать докладчику интересующие вопросы. Отвечая на них, он рассказал, в частности, что на месте ветхих домов, сносимых по программе переселения граждан из аварийного жилья, планируется разбивать новые зеленые зоны. Это будет сделано уже в ближайшее время, например, напротив Центрального рынка, на месте дома рязанского купеческого рода Коровкиных.

Комментируя доклад, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов отметил, что отчет содержательный, реальный, отражает ситуацию в городе.

– Среди прозвучавших положительных моментов хочется отметить, что мы лидируем среди городов ЦФО по отсутствию долговых обязательств. Важно, что создана рабочая группа по разработке нового генплана Рязани. Среди других позитивных моментов был отмечен низкий уровень безработицы. Если говорить о негативных моментах, это, конечно, отсутствие парковочного пространства, проблемы с медицинским обслуживанием, с дорогами. О них администрация знает, и мы также работаем над этими проблемами совместно с областным правительством, – сказал Владислав Фролов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 96 (5383) от 30 мая 2017 года
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