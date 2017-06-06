К новым победам

Рязанским чемпионам-самбистам вручил награды глава региона

Встреча спортсменов с врио губернатора Рязанской области Николаем Любимовым прошла в малом зале правительства. За чашкой чая собрались чемпионы Европы по самбо Али Куржев и Михаил Полянсков, а также победители первенства России по самбо Михаил Воробьев и Андрей Харитонов.

Вместе с борцами во встрече приняли участие директор СДЮШОР по самбо и дзюдо «Родной край – спорт» Альберт Зазнобин, председатель регионального отделения Всероссийской федерации самбо Галина Трушина и министр молодежной политики, физической культуры и спорта региона Татьяна Пыжонкова. Николаю Любимову показали презентационный видеоролик о спортшколе, в которой тренируются ребята, рассказали о развитии единоборств в регионе.

– В Рязанской области сложились прочные спортивные традиции по единоборствам, – отметила Татьяна Пыжонкова. – Различные виды спортивной борьбы пользуются популярностью у молодежи. В школах появляются новые секции. Поэтому мы с нетерпением ждем открытия Центра единоборств.

Глава региона пообещал, что скоро в нашем городе будет построен современный Центр единоборств. Он поинтересовался у самбистов, как достигаются такие победы, как проходят тренировки, какие проблемы есть в рязанском спорте, о хобби ребят и о любимой музыке.

Чемпионы рассказали, что свободного времени почти нет. А если удается выехать куда-то в отпуск, то они все равно скучают по своей спортшколе и друзьям-борцам.

В завершение встречи ребята рассказали о ближайших соревнованиях, пообещали и дальше достойно защищать честь Рязани и России на соревнованиях. А Николай Любимов вручил самбистам подарки и денежные премии, отметив, что регион ими гордится.

– Мы всегда будем болеть за вас, следить за вашими успехами, – отметил глава региона. – Вы – пример для подрастающего поколения. Желаю вам добиться новых серьезных побед!