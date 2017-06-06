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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Налоги по-новому

00:01 / Общество
В Рязани снизили налоговую ставку на квартиры

Решение приняла на заседании Рязанская городская Дума. Ставка налога на имущество физических лиц снижена для владельцев жилых помещений стоимостью менее 4 млн. рублей. С 0,3 до 0,2% от кадастровой стоимости уменьшается ставка налога для владельцев квартир стоимостью до 1,5 млн. рублей, с 0,3 до 0,25% – для собственников квартир стоимостью от 1,5 млн. рублей до 4 млн. рублей. Для владельцев недвижимости стоимостью свыше 4 млн. рублей налоговая ставка сохраняется на прежнем уровне, а именно в размере 0,3% от кадастровой стоимости. Платить по новым ставкам рязанцы начнут уже с этого года. Как отметил глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов, часто рыночная цена имущества ниже его кадастровой стоимости, с которой начисляется налог. Решение гордумы будет определенной мерой поддержки для многих горожан.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 96 (5383) от 30 мая 2017 года
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