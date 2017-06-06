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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Я б в контрактники пошел

00:01 / Общество
Теперь профессиональными военными могут стать и выпускники колледжей
Автор фото: Вячеслав Астафьев | Я б в контрактники пошел
Фото автора.

Федеральный закон, позволяющий с 1 мая 2017 года служить по контракту при наличии среднего профессионального образования, уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Один год срочной ребята смогут поменять на два и более года службы по контракту.

О перспективах подобного выбора учащимся рязанских колледжей рассказали на военно-патриотическом форуме во Дворце молодежи.

В фойе Дворца молодежи военные организовали выставку современного стрелкового оружия, поступившего в войска в последние годы. Некоторые образцы еще не все военные видели, а рязанские призывники уже смогли подержать в руках. Представители частей консультировали желающих узнать подробности о службе по контракту.

Контрактная армия – требование времени, поскольку на вооружение сегодня поступает сложная военная техника. Управлять этой техникой смогут только образованные, имеющие хорошее здоровье, физически крепкие молодые люди, – говорит первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов. – Курс на контрактную армию при комплектовании Вооруженных Сил России руководство страны считает приоритетным. В 2016 году доля военнослужащих, проходящих службу по контракту, впервые превысила численность срочников. К 2020 году численность контрактников приблизится к полумиллиону человек. Нам нужны подготовленные молодые люди для прохождения военной службы по контракту.

Государство взяло на себя функцию и по социальной защите военнослужащих. Контрактникам выплачивается достойное денежное довольствие. Сейчас средняя заработная плата в армии выше, чем на «гражданке». Также все военнослужащие по контракту обеспечиваются вначале служебным жильем, а в перспективе и квадратными метрами, которые приобретают в собственность на льготных условиях.

На форум организаторы пригласили представителей воинских частей не только Рязанского гарнизона, но и всего Западного военного округа, поскольку их преимущественно выбирают желающие служить по контракту.

– В этом году при задании в 740 человек уже набрано и проходят службу 250 молодых людей и девушек, – говорит начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Рязанской области Валерий Ясенев. – В прошлом году по контракту направлены служить 850 человек, и отзывы о них только хорошие.

Организаторы форума убеждены, что выпускники колледжей, изъявившие желание стать профессиональными военными, в перспективе смогут составить качественную основу современной Российской армии.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 96 (5383) от 30 мая 2017 года
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