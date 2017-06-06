Шумно и весело

В областном центре прошел традиционный праздник «Во! Семья!»

Официальная церемония открытия VII областного фестиваля «Во!Семья!» прошла на большой сцене городского парка.

Участников и гостей конкурса приветствовала заместитель председателя правительства области Елена Буняшина. Она пожелала участникам и гостям любви, здоровья и благополучия. Митрополит Рязанский и Михайловский Марк отметил, что праздник дает возможность многим семьям показать пример любви и понимания, продемонстрировать настоящие семейные ценности и поделиться секретами семейного счастья. Участников поздравили также член комитета Совета Федерации по социальной политике Лариса Тюрина, депутат Госдумы Елена Митина, министр социальной защиты населения Денис Боков и минстр образования области Ольга Щетинкина, а также председатель комитета Рязанской областной Думы по социальным вопросам Сергей Пупков.

Организаторы, в числе которых правительство области, региональные министерства образования, молодежной политики, физкультуры и спорта, администрация Рязани и агентство развлечений «Имени Барона Мюнхгаузена», приготовили для гостей праздника множество конкурсов, викторин и увлекательных шоу. В городском парке дети резвились в батутном городке, рассматривали и кормили животных – питомцев станции юных натуралистов и трогательного зоопарка, ставили опыты с мастерами центра «Экпериментория», обсуждали модели с выставки роботов, соревновались в ловкости и силе в парке аттракционов, расписывали скворечники, делали поделки из бумаги и ткани. Полезные и занимательные конкурсы приготовили для детей сотрудники ГИБДД, которые развернули в парке городок дорожной безопасности. Ребята в игре показывали знания правил дорожного движения, а родителям инспекторы рассказывали о важности использования светоотражающих элементов и автокресел. Сотрудники регионального управления МЧС России делились с детворой историями о буднях пожарных и рассказывали об устройстве пожарных автомобилей, которые располагались здесь же, в городском парке. Горожане могли поучаствовать в благотворительной ярмарке, организованной фондом охраны женского здоровья «Мы вместе», и приобрести сувениры в торговых рядах. На большой и малой сценах парка прошли концерты.

На главной сцене прошли конкурсы «Звездная семейка» и дефиле колясок «Тюнинг-шоу», состоялись показ моделей «Слингомода», спортивное состязание «Наши папаши» и конкурс боди-арта «Животики».

Участники и победители конкурсов получили грамоты от организаторов и подарки от спонсоров.