Инициативные и целеустремленные

В Рязани отметили День российского предпринимательства

Конструкторские бюро, рекламные и страховые компании, пекарни, фабрики специй, чая и кофе, ателье, батутный клуб и студия испанского языка... Предприниматели региона представили свой бизнес и продукцию на большой выставке в областном театре кукол. В этот день они отметили свой профессиональный праздник.

Особое внимание посетителей привлек стенд конструкторского бюро «Аврора». Рязанские инженеры представили новый проект «Юниор». Это робомобиль, предназначенный для тестирования программ беспилотного транспорта. «Аврора» заключила уже 9 контрактов на продажу нового оборудования. Робомобили приобрели технический вуз Иркутска и спонсоры крупного соревнования по робототехнике.

С бизнесменами и их работой познакомился глава региона Николай Любимов.

– Я впервые узнал о многих предприятиях региона и был поражен их многообразием. Надо, чтобы о них узнала вся страна. Это поможет бизнесменам наладить постоянные поставки, сбыт, найти партнеров, – говорит Николай Любимов. – Успех Рязанской области – в развитии малого и среднего бизнеса, поскольку сейчас уже треть регионального валового продукта мы получаем от деятельности малых и средних предприятий. Треть занятых в экономике людей – это люди, которые работают в малом и среднем бизнесе.

Глава региона отметил, что в регионе открываются центры поддержки предпринимательства, экспорта, фонды микрозаймов. Он подчеркнул, что именно индивидуальная поддержка может поднять бизнес на новые высоты и сделать его из малого и среднего крупным.

Молодые предприниматели положительно оценивают атмосферу для создания своего дела в регионе. Владельцу первого в Рязани батутного клуба Максиму Казанцеву и его партнеру Вячеславу Зенину в начале развития бизнеса очень помогла субсидия от администрации города в размере 300 тысяч рублей. Когда ребята начинали свое дело, они не думали, что его ждет большое будущее. Съездив в Москву, они узнали, что у жителей столицы очень популярны батутные центры, и решили открыть такой же в Рязани. Вскоре бизнес стал приносить хорошую прибыль, и ребята уже могли не работать по найму, а полностью уйти в предпринимательство. В октябре 2015 года они единственные занимались батутами, теперь у них появилось шесть конкурентов. Но это только подстегивает Казанцева и Зенина. Чтобы выделяться на фоне других центров, они сделали ремонт, полностью сменили снаряжение, установили скалодром и даже начали заниматься производством батутного оборудования.

Владелица студии испанского языка Марина Кунавина прежде чем открыть свой бизнес в сентябре 2016 года, бесплатно прошла обучение в Школе молодежного предпринимательства (ШМП). Она до сих пор участвует в семинарах и конкурсах для начинающих бизнесменов.

– В регионе хорошо развита поддержка предпринимателей. При желании можно получить много советов и информации о ведении бизнеса, – говорит Марина.

Обучение в ШМП позволило Кунавиной успешно запустить свое дело. Она уже обучила в своей студии 5 групп. Желающих изучить испанский становится все больше, ведь на этом языке говорят жители 23 стран. В 2012 году испанский занял 2-ое место по количеству носителей в мире (на 1-ом месте – китайский язык).

Завершился День российского предпринимательства концертом. Глава региона вручил предпринимателям почетные грамоты и благодарности губернатора Рязанской области.

Прямая речь

Николай Любимов,

врио губернатора Рязанской области:

– Успех Рязанской области – в развитии малого и среднего бизнеса, поскольку сейчас уже треть регионального валового продукта мы получаем от деятельности малых и средних предприятий. Треть занятых в экономике людей – это люди, которые работают в малом и среднем бизнесе.