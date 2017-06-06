За здоровьем и хорошим настроением

Юные триатлеты вышли на старт

На стадионе «Спартак» в областном центре состоялось торжественное открытие регионального этапа Благотворительного триатлона «Энергия поколений-2017», организованного при поддержке ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО «Газпром энерго».

Участников соревнований приветствовали временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов, министр молодежной политики и спорта региона Татьяна Пыжонкова.

Благотворительный проект в форме классического триатлона «Энергия поколений-2017» – это апробирование новых форм передвижения по социальной лестнице детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В состязании принимают участие команды, состоящие из семей работников компаний Группы Газпром и детей из подшефных детских домов и школ-интернатов, которые соревнуются в ловкости, смелости и находчивости в дисциплинах классического триатлона – беге, плавании и велогонке.

– Этот проект позволяет приобщить детей и взрослых к физкультуре и спорту, сделать их крепче, здоровее, – сказал Николай Любимов.

Глава региона отметил, что поддержка спонсоров в реализации подобных проектов очень важна. Он поблагодарил компании региона, которые помогают проводить различные социальные акции, пожелал участникам соревнований побед.