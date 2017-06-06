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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Вести районов

00:01 / Вести районов

САРАИ. В администрации районного центра состоялась торжественная церемония вручения стипендий главы администрации района школьникам, достигшим высоких результатов в учебе, творчестве, спорте. Стипендиатов поздравили глава администрации района Виктор Воронков, министр региональной безопасности и контроля Андрей Глазунов. Почетные грамоты и подарки получили и победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады 2016-2017 учебного года. Награды вручила начальник отдела образования и молодежной политики района Валентина Ожерельева.

ПИТЕЛИНО. Добровольная пожарная команда района приняла участие в областных соревнованиях среди подразделений добровольной пожарной охраны на звание лучшей команды Рязанской области 2017 года, посвященных памяти Героя Советского Союза И.Ф. Зайцева, и заняла 2-е общекомандное место. Команда была награждена кубком и дипломом второй степени.

СКОПИН. В районе наградили предпринимателей муниципалитета. С профессиональным праздником представителей местного бизнес-сообщества поздравили глава муниципального образования Вячеслав Затяжных, глава администрации района Александр Боков, начальник обособленного структурного подразделения Рязанской торгово-промышленной палаты в городе Скопине и Скопинском муниципальном районе Ольга Иванова, депутат областной Думы Виталий Терехин. Они выразили слова благодарности виновникам торжества за пользу, принесенную обществу, ответственность, чуткое отношение к нуждам людей. Предпринимателям вручили дипломы, ценные подарки, благодарственные письма.

ПРОНСК. Новомичуринск отметил 49-й день рождения. В выходные дни на площади у дворца культуры «Энергетик» работали аттракционы, у физкультурно-оздоровительного комплекса «Дельфин» прошли спортивные  состязания, посвященные  дню рождения города, в парковой зоне была организована благотворительная фотосессия. Глава администрации района Александр Шаститко передал горожанам поздравления главы региона Николая Любимова, председателя областной Думы Аркадия Фомина.

МИХАЙЛОВ. В экономическом колледже-интернате прошел традиционный фестиваль спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для участия в  нем собрались сотни представителей команд  из Рязани и области, городов  Новочеркасска, Курска, Кинешмы, Иванова и других. Среди почетных гостей фестиваля – консультант отдела развития сети подведомственных  организаций  департамента по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты РФ Светлана  Шилова, заместитель министра молодежной политики, физкультуры и спорта Рязанской области Елена Сорокина, члены женской сборной команды России по волейболу сидя и ее главный тренер Александр Овсянников, директор Курского музыкального колледжа-интерната Михаил Коротких. Участники фестиваля смогли проявить себя в толкании ядра, метании мяча и дартсе, армрестлинге, гонке на колясках, футболе, настольном теннисе, пауэрлифтинге, бросках мячом по кольцу, бочча, шашках.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 96 (5383) от 30 мая 2017 года
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