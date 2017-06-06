Четыре дня в Рязани по ряду адресов будут на время отключать электроэнергию

Как информирует сайт администрации Рязани со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в связи с проведением ремонтных работ будет отключена электроэнергия:

30 мая с 10.00 до 15.00 в пос. Соколовка по следующим адресам: ул. Железнодорожная, д. с 1 по 61а, ул. 1-ая Механизаторов, д. с 24 по 38, д. 23а, д. 25, д. 25а, д. 27, ул. 2-ая Механизаторов, д. с 18 по 53, ул. Попова, д. с 1 по 31, ул. Луговая, д. с 2 по 42, д. с 26 по 62, ул. Садовая, д. с 1 по 10, ул. Тепличная, д. с 1 по 15, д. 44, д. 45, ул. Полиграфистов, д. с 1 по 6, ул. Ушинского, д. с 1 по 15, д. 33, ул. пр-д Ушинского, д. с 1 по 18, ул. Ленпоселок, д. с 1 по 31, ул. Школьная, д. с 1 по 62;

30 мая с 9.30 до 15.30 по следующим адресам: ул. Полетаева, д. 3, д. 5, д. 5 корп. 1, д. 7/11, ул. Гоголя, д. 13, д. 17, ул. Толстого, д. 2/22, д. 4/19;

31 мая, 1 и 2 июня с 10.00 до 15.30 в пос. Борки по следующим адресам: ул. 5-ый район, д. 81, ул. 6-ый район, д. с 30 по 59а, ул. 9-ый район, д. с 1 по 71а, ул. 10-ый район, д. с 2 по 63а.