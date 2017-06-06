Рязанские аграрии завершают сев кукурузы

Для обеспечения животноводства кормами в ходе посевной кампании по области посеяно 31,7 тысячи гектаров однолетних трав. Подходит к завершению сев кукурузы на кормовые цели. Засеяно 30 тысяч гектаров, что составляет 91,1 процента от плана.

С учетом площади многолетних трав посева прошлых лет и текущего года кормовые культуры будут размещены на площади свыше 145 тысяч гектаров.

Всего в зимовку 2017-2018 годов планируется заготовить 140 тысяч тонн сена, 282 тысячи тонн сенажа, 610 тысяч тонн силоса. Это позволит обеспечить не менее 25 центнеров кормовых единиц на одну условную голову крупного рогатого скота.

Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области