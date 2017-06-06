15:53 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
117

Рязанские аграрии завершают сев кукурузы

09:10 / Экономика

Для обеспечения животноводства кормами в ходе посевной кампании по области посеяно 31,7 тысячи гектаров однолетних трав. Подходит к завершению сев кукурузы на кормовые цели. Засеяно 30 тысяч гектаров, что составляет 91,1 процента от плана.

С учетом площади многолетних трав посева прошлых лет и текущего года кормовые культуры будут размещены на площади свыше 145 тысяч гектаров.

Всего в зимовку 2017-2018 годов планируется заготовить 140 тысяч тонн сена, 282 тысячи тонн сенажа, 610 тысяч тонн силоса. Это позволит обеспечить не менее 25 центнеров кормовых единиц на одну условную голову крупного рогатого скота.

Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В рязанских ярмарках выходного дня приняли участие более 170 товаропроизводителей

Рязанские аграрии завершили сев яровых зерновых культур

В селе Корневое Рязанской области выращивают мулардов

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
13:57
Программа развития моногородов будет работать для всех жителей поселка Лесной в Рязанской области
13:51
Глава региона Николай Любимов: «В Рязанской области возможно создание IT-кластера»
13:24
Пушкинский день отметили в Рязанской библиотеке имени Горького
13:23
Николай Любимов проанонсировал приезд в регион Президента Владимира Путина
13:22
В Рязанской области будут производить газовые котлы, теплицы и канцелярские товары
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы