Спортсмен из Рязанской области Артем Воронков завоевал «бронзу» II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ Международной федерации каноэ (ИКФ) прошел 26-28 мая в Сегеде (Венгрия). В составе сборной России выступали два рязанских спортсмена, воспитанника Центра гребного спорта «Сынтул» и СДЮСШОР «Олимпиец» – Артем Воронков и Олег Гусев.

Как сообщается на сайте регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта, по итогам соревнований в гонках на параканоэ (среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата – ПОДА) в классе L3 на дистанции 200 метров мастер спорта России международного класса Артём Воронков завоевал «бронзу».

Мастер спорта России международного класса Олег Гусев в спринте на дистанции 200 метров на байдарке-одиночке финишировал седьмым, в финале на байдарках-четвёрках на дистанции 500 метров Олег стал четвертым.

Тренируются спортсмены под руководством Заслуженного тренера России Владимира Тебенихина.