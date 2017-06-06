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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанские рафтеры завоевали медали Чемпионата и Первенства Европы

09:21 / Спорт
В соревнованиях приняли участие свыше 300 спортсменов из 11 стран – Великобритании, Венгрии, Грузии, Италии, Румынии, России, Дании, Латвии, Турции, Словакии и Чехии
Рязанские рафтеры завоевали медали Чемпионата и Первенства Европы

Чемпионат и первенство Европы по рафтингу прошли с 22 по 28 мая в Грузии. По итогам чемпионата в открытой группе рязанская команда в составе Елены Борисовой, Марии Евсиной, Юлии Ларькиной, Анастасии Молодцовой, Татьяны Щипицыной и Нины Якуниной – завоевали третье место в дисциплинах спринт и параллельный спринт. В многоборье рязанская команда стала бронзовым призером соревнований. По результатам первенства Европы среди юниоров до 19 лет рязанская спортсменка Мария Шиманская в составе сборной команды России (RUS 2) заняла третье место в длинной гонке.

Тренируют спортсменок Константин Юрьевич Рождественский и Алексей Владимирович Якунин.

Рязанские ветераны – Константин Рождественский, Иван Ершов, Сергей Чекин, Константин Морозов, Антон Щупак и Сергей Косульников привезли бронзовые медали в дисциплинах спринт и длинная гонка.

Также Рязань представляла еще и женская ветеранская сборная. Она шла в мужском зачете, так как из других стран женских команд в данной возрастной категории не было. Женщины составили вполне достойную конкуренцию мужским экипажам, заняв 7 место.

Источник: сайт министерства молодежной политики, физкультуры и спорта Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 мая 2017 года
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