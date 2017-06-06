Из-за урагана в пяти районах Рязанской области не было электроэнергии

Согласно оперативной информации главного управления МЧС России по области, из-за урагана в ряде районов было отключено электроснабжение. Сообщение об отключении электроэнергии в Шиловском районе поступило вчера в 20.10. Сегодня ночью электроэнергию отключили в Клепиковском, Касимовском, Сасовском и Ермишинском районах. На местах работают специалисты.