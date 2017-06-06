15:53 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
656

Из-за урагана в пяти районах Рязанской области не было электроэнергии

09:45 / Происшествия

Согласно оперативной информации главного управления МЧС России по области, из-за урагана в ряде районов было отключено электроснабжение. Сообщение об отключении электроэнергии в Шиловском районе поступило вчера в 20.10. Сегодня ночью электроэнергию отключили в Клепиковском, Касимовском, Сасовском и Ермишинском районах. На местах работают специалисты.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В выходные в Рязанской области горели дача, три жилых дома и один нежилой

В ДТП в Рязани пострадала школьница

В Рязани «пятнашка» пыталась проскочить на «красный», но не успела

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
13:57
Программа развития моногородов будет работать для всех жителей поселка Лесной в Рязанской области
13:51
Глава региона Николай Любимов: «В Рязанской области возможно создание IT-кластера»
13:24
Пушкинский день отметили в Рязанской библиотеке имени Горького
13:23
Николай Любимов проанонсировал приезд в регион Президента Владимира Путина
13:22
В Рязанской области будут производить газовые котлы, теплицы и канцелярские товары
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы