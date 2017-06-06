Согласно оперативной информации главного управления МЧС России по области, из-за урагана в ряде районов было отключено электроснабжение. Сообщение об отключении электроэнергии в Шиловском районе поступило вчера в 20.10. Сегодня ночью электроэнергию отключили в Клепиковском, Касимовском, Сасовском и Ермишинском районах. На местах работают специалисты.
Из-за урагана в пяти районах Рязанской области не было электроэнергии
09:45 30.05.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 мая 2017 года
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