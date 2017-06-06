В Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении директора одного из предприятий

Мужчину подозревают в совершении налогового преступления

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора одного из предприятий Шацкого района. Ему вменяют совершение преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам).

По данным следствия, с мая по декабрь прошлого года директор предприятия, зная о наличии задолженности по налогам и сборам, осуществлял платежи на сумму более 3,5 миллиона рублей, используя расчетные счета своих контрагентов.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФНС России по Рязанской области и УМВД России по Рязанской области.