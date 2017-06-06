Главбух одного из детских садов Рязанской области «нарисовала» себе большую зарплату

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера одного из детских садов Пронского района. Женщину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По данным следствия, с февраля по декабрь прошлого года подозреваемая внесла ложные сведения о размере своей заработной платы, увеличив ее размер, в платежные ведомости. В результате на ее расчетный счет незаконно поступили денежные средства в размере более 1 миллиона рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.