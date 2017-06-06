Рязанский бизнесмен недоплатил более 4 миллионов рублей налогов

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, которого подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица).

По данным следствия, в 2015 году индивидуальный предприниматель в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость и по налогу на доходы физических лиц, не указал доход от продажи недвижимости. В результате он уклонился от уплаты указанных налогов на сумму более 4,2 миллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФНС России по Рязанской области и УМВД России по Рязанской области. В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на сбор доказательств вины предпринимателя. В ходе расследования уголовного дела следствием будут приняты меры к возмещению ущерба причиненного бюджетной системе Российской Федерации. Расследование продолжается.