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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанский бизнесмен недоплатил более 4 миллионов рублей налогов

10:08 / Общество

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, которого подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица).

По данным следствия, в 2015 году индивидуальный предприниматель в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость и по налогу на доходы физических лиц, не указал доход от продажи недвижимости. В результате он уклонился от уплаты указанных налогов на сумму более 4,2 миллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФНС России по Рязанской области и УМВД России по Рязанской области. В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на сбор доказательств вины предпринимателя. В ходе расследования уголовного дела следствием будут приняты меры к возмещению ущерба причиненного бюджетной системе Российской Федерации. Расследование продолжается.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 мая 2017 года
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