В Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении злостного алиментщика

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Рязанской области, житель Сасово в соответствии с решением суда от 2008 года обязан был платить алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери. Помогать ребенку гражданин не спешил. В 2011 году в отношении него было возбуждено исполнительное производство о принудительном взыскании алиментов. Но и после этого мужчина не стал платить алименты. Ранее его уже привлекали к административной ответственности, предусмотренной ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату денежных средств на содержание несовершеннолетних детей без уважительных причин. В настоящее время против должника возбуждено уголовное дело за злостное уклонение от уплаты алиментов.