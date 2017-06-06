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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении злостного алиментщика

10:38 / Общество

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Рязанской области, житель Сасово в соответствии с решением суда от 2008 года обязан был платить алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери. Помогать ребенку гражданин не спешил. В 2011 году в отношении него было возбуждено исполнительное производство о принудительном взыскании алиментов. Но и после этого мужчина не стал платить алименты. Ранее его уже привлекали к административной ответственности, предусмотренной ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату денежных средств на содержание несовершеннолетних детей без уважительных причин. В настоящее время против должника возбуждено уголовное дело за злостное уклонение от уплаты алиментов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 мая 2017 года
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