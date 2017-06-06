Ночью с улиц Рязани вывезли 41 кубометр грунтовых наносов

Как сообщает сайт администрации областного центра, ночью уборку проводили на улицах Трудовой, Коняева, Авиационной, Белякова, Старая пристань. Сегодня в уборке задействованы 2 трактора, 4 погрузчика, 16 самосвалов, к работе привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города. Всего с начала весны с улиц города убрали 7 600 кубометров грунтовых наносов.

Кроме того, в городе продолжают окашивать траву. За сутки муниципальные коммунальные службы окосили траву на общей площади более 356 тысяч квадратных метров.