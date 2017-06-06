Штраф в 110 тысяч рублей заплатит житель Рязанской области за нарушение миграционного законодательства

Как сообщает сайт прокуратуры Рязанской области, вынесен приговор в отношении 53-летнего жителя Захаровского района. Суд установил, что в декабре прошлого года мужчина фиктивно зарегистрировал гражданина РФ по месту своего жительства в одном из сел Захаровского района. При этом прописанный фактически проживал в другом месте. За услугу хозяин дома получил 5000 рублей. В феврале этого года он также прописал в своем доме гражданина республики Азербайджан, за что тот ему заплатил 2000 рублей.

Приговором суда за совершение указанных преступлений, предусмотренных ст.322.2, 322.3 УК РФ, безработному гражданину назначено наказание в виде штрафа в размере 110 000 рублей в доход государства.