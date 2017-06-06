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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Штраф в 110 тысяч рублей заплатит житель Рязанской области за нарушение миграционного законодательства

11:26 / Общество

Как сообщает сайт прокуратуры Рязанской области, вынесен приговор в отношении 53-летнего жителя Захаровского района. Суд установил, что в декабре прошлого года мужчина фиктивно зарегистрировал гражданина РФ по месту своего жительства в одном из сел Захаровского района. При этом прописанный фактически проживал в другом месте. За услугу хозяин дома получил 5000 рублей. В феврале этого года он также прописал в своем доме гражданина республики Азербайджан, за что тот ему заплатил 2000 рублей.

Приговором суда за совершение указанных преступлений, предусмотренных ст.322.2, 322.3 УК РФ, безработному гражданину назначено наказание в виде штрафа в размере 110 000 рублей в доход государства.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 мая 2017 года
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