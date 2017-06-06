Жители и гости Рязани смогут посмотреть как использовали глину люди с древних времен до современности

Уникальная выставка откроется 1 июня в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике. Как сообщает портал ВЕЗДЕКУЛЬТУРА, выставка откроется в 15.00 в Певческом корпусе. На выставке будет представлена коллекция керамики из фондов музея-заповедника, которая позволяет показать поистине неограниченные возможности использования глины в жизни людей, начиная с древнейших времен (материалы археологических раскопок) и до наших дней. В музее хранится немало разнообразных и высокохудожественных образцов керамических изделий. Среди них строительные материалы, предметы декора интерьера, бытовая утварь, посуда, предметы личного обихода, игрушки и даже фарфоровые куклы.

Отдельные виды керамики формировались постепенно по мере совершенствования производственных процессов, в зависимости от свойств сырья и условий обработки. От простых сосудов, вылепленных вручную и обожженных на костре, до изделий, изготовленных с использованием научных достижений; от грубого кирпича до тонкого прозрачного фарфора - таков путь развития керамики, нашедший отражение в собрании Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.