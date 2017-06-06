Упавшие во время урагана деревья повредили высоковольтную линию в рязанском поселке Солотча

Последствия ликвидируют

Как сообщает сайт администрации областного центра, вчера примерно в 18.00 в поселке Солотча ураган повалил два дерева, которые, падая, повредили провода высоковольтной линии по улицам Почтовой и Порядок. По предварительной оценке специалистов МУП «РГРЭС», ремонтно-восстановительные работы будут завершены сегодня до 15.00.

В настоящее время в зону аварийного отключения электроэнергии попали 33 жилых дома и объекта социальной инфраструктуры в поселке Солотча. Сотрудники коммунальных служб Рязани распилили и вывезли деревья, обрезали ветви деревьев вдоль проводов воздушной линии на площади Монастырской и улице Порядок.

В связи с неблагоприятными погодными условиями коммунальные службы Рязани переведены в режим повышенной готовности. Других фактов нарушений подачи электричества, вызванных порывами ветра, за последние сутки в городе зафиксировано не было.