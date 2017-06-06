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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Глава рязанского региона Николай Любимов: «Людей надо обучать правильному поведению в случае ЧС»

12:47 / Власть

Сегодня врио губернатора Николай Любимов во время расширенного заседания регионального правительства дал поручение организовать и провести профилактические мероприятия, направленные на обучение населения правильному поведению в случае чрезвычайных ситуаций.

По словам Николая Любимова, трагические последствия прошедшего накануне в Москве урагана демонстрируют, что проведение таких инструктажей среди населения остро необходимо.

Людей надо обучать правильному поведению в случае нестандартных ситуаций, стихийных бедствий, ЧС, чтобы все знали, как необходимо себя вести и какие действия предпринимать, – подчеркнул Николай Любимов. – Это позволит избежать тяжелых, негативных последствий.

Глава рязанского региона отметил, что соответствующие профилактические беседы и занятия должны быть проведены в детских оздоровительных лагерях, в образовательных учреждениях после каникул, на предприятиях, в учреждениях социальной сферы. Кроме того, МЧС совместно с организациями, отвечающими за стабильное функционирование объектов обеспечения жизнедеятельности, также следует организовать тренировочные занятия и отработать совместные действия.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 мая 2017 года
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